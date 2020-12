Sieg erst im Penaltyschiessen – Unnötige Zusatzschlaufe für den SCL Der SC Langenthal gewinnt bei der EVZ Academy 4:3 nach Penaltyschiessen. Damit liegt der SCL zu Weihnachten auf dem zweiten Tabellenrang. Daniel Gerber

Langenthals Captain Stefan Tschannen prüft den Zuger Goalie Luca Hollenstein. Foto: Leroy Ryser

Falls es so geplant war, ging das Vorhaben vorzüglich auf: Die EVZ Academy erscheint verspätet zum zweiten Drittel und kassiert deshalb eine kleine Bankstrafe. Dem SC Langenthal gelingt kein Treffer im Powerplay, stattdessen lanciert die EVZ Academy einen Gegenangriff in der Sekunde, in welcher die Zentralschweizer wieder komplett sind. Nach einer kurzen Passfolge vor dem SCL-Gehäuse führen die jungen Zuger.

In den letzten sechs Minuten des Mitteldrittels überschlagen sich dann die Ereignisse. Academy-Center Devin Stehli schlägt in einem Zweikampf mit SCL-Stürmer Luca Wyss wenig clever in Richtung Puck, holt dabei aber Wyss von den Beinen. Dieser prallt unglücklich gegen die Bande, muss gepflegt und dann mit der Bahre abtransportiert werden. Er ist ansprechbar und kann die Beine bewegen, die Diagnose steht noch aus.

Drei Tore im Powerplay

Die daraus resultierenden fünf Minuten Überzahl nutzt der SC Langenthal, um aus dem 0:1-Rückstand einen 3:1-Vorsprung zu formen. Doch bei gleich vielen Spielern auf dem Eis tut sich das Team von Trainer Jeff Campbell anschliessend wieder schwer, insbesondere mit dem aggressiven Forechecking, vor welchem SCL-Stürmer Jan Wigger am Vortag noch gewarnt hatte. «Wir konnten den Sack nicht zumachen», meinte SCL-Captain Stefan Tschannen. «Sie gaben nicht auf und kamen zurück, das wäre nicht nötig gewesen. Nach dem 3:1 hatten wir das Gefühl, dass der Mist geführt war.»

Doch das EVZ-Farmteam hatte noch nicht aufgegeben: Im Schlussdrittel wieder komplett, sorgte die EVZ Academy innerhalb von etwas mehr als eineinhalb Minuten für den Ausgleich. Zudem konnten die jungen Zuger in Luca Hollenstein auf einen sicheren Rückhalt zählen, der in dieser wie auch in der vergangenen Saison sowohl beim EVZ wie auch in der Academy eingesetzt wird und auf Topwerte blickt (in dieser Saison 93,2 Prozent beim EVZ und – vor dem Spiel am Mittwoch – 95,9 Prozent bei der Academy). Im Penaltyschiessen legt Langenthals Eero Elo gleich mit dem ersten Versuch vor, zuletzt gewinnt sein Team mit 4:3-Toren.

Zwei Reisen ins Wallis

Der SC Langenthal hat nun 22 Spiele ausgetragen, was Halbzeit der Qualifikation bedeutet: «Wir sind positiv gestimmt, nicht jeder hätte gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt auf dem zweiten Rang liegen», sagt Tschannen. Respektive auf Rang drei, wenn die Tabelle nach dem Punkteschnitt geordnet wird. «Dass nicht alle gleich viele Spiele haben, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir nicht unten in der Tabelle sind.»

Nach Weihnachten empfängt der SC Langenthal nun am 27. Dezember den HC La Chaux-de-Fonds. Anschliessend folgen zwei Reisen ins Wallis, am 29. Dezember zum HC Sierre und am 2. Januar zum EHC Visp.