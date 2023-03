Politikerinnen und Politiker stehen ab und an im Ruf, das Verhalten von Wendehälsen an den Tag zu legen. Will heissen, dass sie mit Blick auf ihr Renommee und die eigene Wiederwahl bei wichtigen oder populären Themen auch schon mal eine Kehrtwende hinlegen und plötzlich das Gegenteil dessen vertreten, was sie zuvor propagiert haben.