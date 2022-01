Hallenbäder im Oberland – «Unmöglich, kostendeckend arbeiten zu können» Seit gut einem Monat gilt für den Zutritt zu Hallenbädern die 2-G-plus-Regel. Was diese genau bedeutet und wie die verschiedenen Hallenbäder im Oberland damit umgehen. Murielle Buchs

Kurz vor Weihnachten 2021 musste die Fitnessbranche erneut einen harten Schlag einstecken: Seit dem 20. Dezember gilt in sämtlichen Betrieben die 2-G-plus-Regelung. Diese fordert, dass sich Geimpfte oder Genesene zusätzlich testen lassen müssen, wenn die Impfung respektive die Genesung länger als vier Monate zurückliegt. Ansonsten bleibt ihnen der Zutritt zu Fitness- und Wellnessanlagen verwehrt – so wie den Ungeimpften. Wir haben uns in den Hallenbädern der Region umgehört, wie es ihnen mit den Massnahmen ergeht.

Bessere Aussichten in Tourismusorten