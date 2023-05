Gewinnen Sie Konzerttickets – Unique Moments Festival Christine and the Queens, Kraftwerk, Nils Frahm, Stephan Eicher

Der Innenhof des Landesmuseums Zürich bietet eine einzigartige Kulisse für das Unique Moments. ZVG

Zwischen dem 13. September und 18. September 2023 verwandelt sich der Innenhof des Landesmuseums Zürich wieder in eine der schönsten Bühnen der Schweiz.

In frischem Gewand und mit pointierter Ausrichtung kehrt das Unique Moments in den Innenhof des Landesmuseums Zürich mit einem Programm zurück, das den Namen des Festivals widerspiegelt. Im Herzen der Stadt spielen die französische Dance-Pop-Sensation Christine and the Queens, die Elektro-Pioniere Kraftwerk, der Berliner Electro-Pianist Nils Frahm sowie der musikalische Tausendsassa Stephan Eicher intime Konzerte unter freiem Himmel.

Als Auftakt kreiert Christine and the Queens mit einem Mix aus diversen Genres eine elegische Atmosphäre. Am zweiten Abend kombinieren Kraftwerk Performance Art und elektronische Klänge zu einem Gesamtkunstwerk. Als drittes, einmaliges Klangerlebnis hat Nils Frahm eigens für Unique Moments die Show «Music for Zurich» konzipiert. Für den krönenden Abschluss sorgt Stephan Eicher mit seiner einzigartigen Bühnenpräsenz und dem nahtlosen Changieren zwischen diversen Genres.

Die SonntagsZeitung verlost für das Unique Moments folgende Konzerttickets:

Je 5x2 überdachte Sitzplätze, 1. Kategorie:

- Mi, 13.9.23: Christine and the Queens

- Sa, 16.9.23: Nils Frahm

Je 8x2 Stehplätze:

- Do, 14.9.23: Kraftwerk

- Mo, 18.9.23: Stephan Eicher

Konzertbeginn jeweils um 20.30 Uhr

Das Landesmuseum bietet eine einzigartige Kulisse für das Unique Moments. Getränke- und Essensstände ergänzen das Programm kulinarisch und das spezielle Ambiente wird durch ein Dekorations- und Lichtkonzept atmosphärisch in Szene gesetzt. Ein Erlebnis für alle Sinne.

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum / Tel. / SMS-Code

13.9., Christine and the Queens: Tel. 0901 500 071 / SMS-Code: SZ1

14.9., Kraftwerk: Tel 0901 500 072 / SMS-Code: SZ2

16.9., Nils Frahm: Tel. 0901 500 073 / SMS-Code: SZ3

18.9., Stephan Eicher: Tel. 0901 500 074 /SMS-Code: SZ4

Per Internet: share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 31. Mai 2023

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia