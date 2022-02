Drei Pleiten innert zweier Wochen – Unihockey-Meister Köniz steckt in der Minikrise Der HV Herzogenbuchsee jubelt, der SC Langenthal verliert – und der SC Lyss zittert: News aus der Region. Adrian Horn

Die Könizer Yann Ruh (links) und Jonas Ledergerber verarbeiten eine Niederlage. Archivfoto: Christian Pfander

Der SC Langenthal verliert deutlich

Der SC Langenthal, der Berner Swiss-League-Vertreter, unterliegt in Sierre gleich 1:5, die letzten beiden Treffer kassiert er in der Schlussminute. Elvis Schläpfer vermochte für die Gäste im ersten Drittel zwischenzeitlich auszugleichen. Am Dienstag empfangen die Oberaargauer Spitzenreiter Kloten.

Lyss bangt um die Playoff-Teilnahme

Der SC Lyss verliert das Derby vom Samstag gegen Hockey Huttwil gleich 1:6. Damit steht er in der letzten Qualifikationsrunde unter Druck. Düdingen könnte ihn am Mittwoch vom 8. Rang verdrängen – und ihn damit um die Teilnahme am Mysports-League-Playoff bringen. Die Seeländer aber haben im Duell um den letzten Platz in der Ausmarchung alle Vorteile: Sie weisen zwei Punkte mehr auf und treffen auf Schlusslicht Wiki-Münsingen, während sich Düdingen mit Huttwil misst.

Herzogenbuchsee steht im Halbfinal

Den HV Herzogenbuchsee trennen zwei Erfolge vom Cupsieg. Die Oberaargauerinnen bezwingen GC 31:29 – auch dank 12 Toren von Laura Rotondo. Auf wen sie in der Vorschlussrunde treffen, ist offen.

Werner Marti gewinnt erneut Gold

An der Skitouren-EM sichert sich Werner Marti seinen zweiten Titel. Der Berner Oberländer reüssiert in Spanien im Einzelrennen – zwei Tage nach seinem Triumph in der Sparte Vertical.

Floorball Köniz unterliegt schon wieder

Zwei Tage nach der Niederlage im Cuphalbfinal unterliegt Meister Köniz in der Liga Rychenberg auswärts 2:3 nach Verlängerung. Es ist wettbewerbsübergreifend die dritte Niederlage innert zweier Wochen.

