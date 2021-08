473 Millionen Kinder betroffen – Unicef-Aktion auf dem Bundesplatz für mehr Bildung Weltweit gehen 473 Millionen Kinder nicht zur Schule. Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef hat am Montag in Bern mit einer Schulrucksack-Installation auf diesen Missstand hingewiesen.

Die Unicef macht mit einer Schulrucksack-Aktion auf dem Bundesplatz darauf aufmerksam, dass rund 473 Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung haben. Foto: Keystone/Peter Schneider

Weltweit können 473 Millionen Mädchen und Buben nicht zur Schule gehen. Auf diese Ungerechtigkeit hat das Uno-Kinderhilfswerk Unicef am Montag mit einer Schulrucksack-Installation auf dem Bundesplatz in Bern aufmerksam gemacht.

Haupttreiber des Bildungsnotstands «ist die Armut», sagte Jürg Keim, Mediensprecher von Unicef Schweiz und Liechtenstein.. Ein Kind aus ärmlichen Verhältnissen habe eine fünfmal geringere Chance, zur Schule gehen zu können als die Kinder in der Schweiz. Hier waren am Montag alle Kinder nach den Sommerferien wieder zurück im Unterricht.

Im letzten Jahr waren laut Unicef weltweit rund 1,6 Milliarden Kinder im Schulalter von den Covid-19 bedingten Schulschliessungen betroffen. «Es ist dringend notwendig, dass wir jetzt jedes Kind zurück in ihr Schulzimmer bringen», wurde Bettina Junker, Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein, in einer Mitteilung zitiert.

Vor allem für Mädchen sind die Bildungschancen in einigen Teilen der Welt begrenzt. Nur knapp die Hälfte aller Länder haben gemäss Unicef bisher die Geschlechterparität in der Grundschulbildung erreicht. Auch der Wohnort hält Kinder oft von der Schule ab: Kinder aus ländlichen Gebieten gehen mehr als doppelt so häufig nicht zur Grundschule wie ihre städtischen Altersgenossen. In Konfliktgebieten gehen 27 Millionen Kinder nicht zur Schule.

Rund 473 Schulrucksäcke wurden von Unicef auf dem Bundesplatz aufgestellt. Foto: Keystone/Peter Schneider

