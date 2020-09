Für 8,3 Millionen Franken – Uni-Gebäude an der Engehalde werden aufgewertet Die Universität Bern kann ihre Gebäude an der Berner Engehalde baulich anpassen. Während der Projektphase wird das Areal eingezäunt und gesperrt.

Auf dem Uni-Gelände an der Engehalde steht ein Umbau an. Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag dafür sehr deutlich einen Kredit von 8,3 Millionen Franken genehmigt.

Die Uni Bern will nach Angaben der Kantonsregierung die Unterrichtsräume in einem Gebäude zentralisieren. In den frei werdenden Räumlichkeiten sollen Lernarbeitsplätze, Aufenthaltsbereiche und Begegnungszonen geschaffen werden. Auch der Aussenraum soll aufgewertet werden.

In der Uni Engehalde sind heute das Departement für Betriebswirtschaftslehre und das Institut für Informatik mit zusammen rund 1‘350 Studierenden und 200 Angestellten untergebracht.

Areal wird eingezäunt

Zum Projekt gehört der Bau eines Zauns ums Areal. Die geplante Aufwertung des Innenhofes bedinge eine zeitweise Schliessung des Areals, schrieb die Kantonsregierung dem Grossen Rat. Sämtliche Möblierung sei in der Vergangenheit dem Vandalismus zum Opfer gefallen und nicht versiegelte Beläge seien zum Vergraben von Drogen missbraucht worden seien.

Die Uni Engehalde befindet sich in der Nähe der Notschlafstelle an der Neubrückstrasse 19, zur Reitschule auf der Schützenmatte und zur Drogenanlaufstelle an der Hodlerstrasse 22. Auch der Nachtclub ISC befindet sich auf dem Areal. Ein SVP-Grossrat scheiterte mit dem Antrag, auf den Bau des Zauns zu verzichten und den Kredit entsprechend zu kürzen.

