Umstrittener Corona-Forscher – Uni Bern wusste nichts von der Verurteilung Professor Martin Bachmann wurde wegen Insiderhandels verurteilt. Heute forscht er an einem Corona-Impfstoff an der Uni Bern. Dort wusste man nichts von seiner Vergangenheit. Marius Aschwanden

Martin Bachmann, Professor an der Universität Bern, will bis im Dezember einen Corona-Impfstoff liefern. Foto: Reuters

Rund um den Globus forschen Wissenschafter an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Mittendrin in diesem Wettrennen ist auch Martin Bachmann, der an der Universität Bern als Professor für Immunologie lehrt. Er versprach im April in aller Öffentlichkeit: Bis im Oktober wolle er einen entsprechenden Impfstoff entwickelt haben. Dafür möchte er vom Bund finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe.