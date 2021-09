Demo der Corona-Skeptiker – Uni Bern präzisiert Zertifikatspflicht im Hörsaal Von einem Impfzwang an der Uni Bern könne keine Rede sein, widerspricht die Hochschule Corona-Skeptikern. Die Uni empfiehlt aber durchaus die Covid-Impfung. Stefan von Bergen

Demonstrierende Corona-Skeptiker ziehen am Sonntag am Uni S-Gebäude im Stadtberner Länggassquartier vorbei. Foto: Jürg Spori

Am Sonntagnachmittag trafen in Stadtberner Länggasse zwei gegensätzliche Welten aufeinander. Ein Demonstrationszug der Corona-Skeptikerinnen und -Skeptiker ergoss sich mit patriotischen Schweizer Fahnen ins Quartier. Im dezidiert rot-grünen Revier löste der Auftritt bei Anwohnerinnen und Anwohnern skeptische Gegenreaktionen aus. Bei Wortgefechten am Strassenrand gingen auch die Meinungen darüber auseinander, ob die Uni Bern nun wirklich einen Impfzwang verfügt habe. Das behaupteten Demonstrierende, die ihren Demonstrationszug deshalb eigens durch das Quartier mit all seinen Unibauten lenkten.