Zu viele Leute in den Sälen – Uni Bern lehnt sich gegen BAG-Vorgaben auf Die Zertifikate ihrer Studierenden prüft die Uni nur stichprobenweise. Deshalb dürfte sie nur zwei Drittel der Räume besetzen – was sie aber nicht tut. Pia Scheidegger

Hörsaal an der Universität Bern: Studierende müssen trotz Zertifikatspflicht eine Maske tragen, die Räume werden aber zu mehr als zwei Drittel gefüllt. Foto: Raphael Moser

Seit Semesterbeginn am 20. September gilt an der Universität Bern die Zertifikatspflicht. Weil die Zertifikate aber aus logistischen Gründen nicht flächendeckend, sondern nur stichprobenmässig kontrolliert werden, müssen die Studierenden immer noch eine Maske tragen.

Rektor Christian Leumann sieht trotzdem einen Vorteil in der Einführung der Zertifikatspflicht. In einem Brief an die Studierenden schreibt er, dadurch könnten nun wieder die Kapazitäten der Räumlichkeiten voll ausgeschöpft werden.

Der Haken: Dies entspricht nicht den Vorgaben des BAG. Bei einer lediglich stichprobenweisen Überprüfung verlangt das Bundesamt, dass die Räume maximal zu zwei Dritteln der Kapazität besetzt werden. «Wir haben unser Schutzkonzept mit der Bildungsdirektion des Kantons Bern abgesprochen», sagt Christoph Pappa, Generalsekretär der Uni Bern. Es sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich, jeden Tag alle Zertifikate zu überprüfen oder bei jeder Lehrveranstaltung die anwesenden Studierenden zu zählen.