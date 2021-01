Krankheiten besser bekämpfen – Uni Bern gründet Zentrum, um Pandemien zu erforschen Im neuen Forschungszentrum der Universität Bern sollen neue Infektionskrankheiten schnell erkannt und effizient bekämpft werden können.

Wegen Corona- und Autokrise: Beim Werkzeugmaschinenhersteller Tornos aus Moutier ist der Umsatz 2020 um die Hälfte eingebrochen. Foto: zvg/Universität Bern

Mit Unterstützung der Stiftung Vinetum hat die Universität Bern ein multidisziplinäres Zentrum gegründet, um Infektionskrankheiten in allen Facetten zu studieren. So soll das auf den Namen «Multidisciplinary Center for Infectious Diseases and Immunity» (MCIDI) getauften Zentrum die Ursachen, den Schutz und den Umgang mit den verheerenden Folgen von Epidemien und Pandemien erforschen, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte.

Die Corona-Pandemie führte vor Augen, wie die globalisierte Welt im Zuge von Epidemien und Pandemien aus den Fugen gerät. «Die aktuelle Krise zeigt eindrücklich, wie interdisziplinär die Wissenschaft arbeiten muss, um die sich stellenden Probleme analysieren zu können und gesellschaftlich relevante Lösungsansätze zu erarbeiten», liess sich Christian Leumann, Rektor der Universität Bern, in der Mitteilung zitieren.

So bildet das der Vetsuisse-Fakultät angegliederte neue Forschungszentrum ein virtuelles Netzwerk, um besser auf künftige Bedrohungen durch Infektionskrankheiten vorbereitet zu sein. In den nächsten zehn Jahren fliessen von der Stiftung Vinetum insgesamt 30 Millionen Franken in das MCIDI.

Das Netzwerk gliedert sich in sieben Themen-Cluster: Immunität, patientennahe Forschung, Epidemiologie, Mikrobiologie, «Neglected Diseases» (vernachlässigte Krankheiten), Ethik – Politik – Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Ziel ist es, medizinische, veterinärmedizinische, ökonomische, rechtliche und sozialwissenschaftliche Fragen interdisziplinär anzugehen.

Lehren aus Corona-Pandemie nutzen

Es gelte, aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie zu lernen, ergänzte der Berner Virologe Volker Thiel, der die Leitung des Forschungszentrums in einer ersten Phase übernimmt. Er erforscht mit seinem Team unter anderem das neue Coronavirus, das sie im Frühjahr im Labor geklont hatten. Diese synthetischen Klone nutzen Forschungsgruppen weltweit, um antivirale Medikamente zu finden und Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 zu entwickeln.

Das Forschungszentrum wurde am 1. Januar 2021 gegründet, die offizielle Eröffnung soll voraussichtlich diesen Sommer stattfinden, wie aus der Mitteilung hervorging.

«Wir rechnen mit den ersten aktiven Projekten in der zweiten Jahreshälfte», schrieb Leumann auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Förderung komme ausschliesslich Forschenden der Universität Bern zugute, wobei besonderes Augenmerk auf der Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern liege.

Die Stiftung Vinetum wurde 1986 in Biel gegründet und fördert ausgewählte Projekte in den Bereichen Soziales und Kultur. An der Uni Bern unterstützt sie bereits seit mehreren Jahren die Forschung im Bereich der Bienengesundheit.

chh/sda