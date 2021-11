Was geht? Unsere Ausgehtipps der Woche – Unheiliges Kirchendonnerwetter! Diese Woche macht eine Nick-Cave-Gefährtin die Heiliggeistkirche unsicher, dazu gibts Schweizer Alphornkunst, brasilianische Avantgarde, Berner Katzenmusik und eine tschechische Opern-Vedette. Kulturredaktion

Juçara Marçal: Die dunkle Seite Brasiliens

Sie hat den momentanen Lebensirrsinn in Musik übersetzt: Juçara Marçal. Foto: José de Holanda

Juçara Marçal lacht selten, wenn sie auf der Bühne steht. Dafür besteht in ihrem Heimatland Brasilien gerade auch kein besonderer Anlass. Die Kulturszene liegt am Boden – wegen Corona und Präsident Bolsonaro, der eine nationalistische Kultur installieren will. Auf ihrem neuesten Album wird diese Hoffnungslosigkeit in eine furiose, elektro-akustische und afrobrasilianische Avantgardemusik übersetzt. Und in eine Poesie, die klingt wie ein kämpferisch-dadaistisches Manifest gegen den vorherrschenden Lebensirrsinn. Juçara Marçal ist die Sängerin der Band Metá Metá, mit der sie brasilianische Populärmusik mit Candomblé-Religion, Punk und Free Jazz verquickte. Nach Düdingen reist sie mit ihrem etwas gemässigten Akustikprojekt, das sie zusammen mit dem Gitarristen Kiko Dinucci betreibt. (ane)

Lisa Stoll: Alphorn minus Alpenromantik

Lisa Stoll im Trio mit Didier Gasser und Renate Steiner. Foto: pd

Das Alphorn ist ja längst seinem Klischee der Bedächtigkeit und der patriotisch-entrückten Alpentalbeschallung entwachsen. Auch Lisa Stoll gehört zu jenen jungen Musikerinnen, die mit ihrem Instrument eine Verbindung von Volksmusik mit anderen Stilen suchen. Und so spielt sie zusammen mit Didier Gasser (Trompete) und Renate Steiner (Orgel) ein Programm mit Händel, Haydn und zeitgenössischen Kompositionen. Beschallt wird die Nydeggkirche, und der Eintritt ist frei (Kollekte). (mfe)

Anna von Hausswolff lässt die Gedanken fliegen

Sie baut Klangbomben für Seelen, die von allzu viel Glück angewidert sind: Anna von Hausswolff. Foto: Gianluca Grasselli

So viel dürfen wir vorwegnehmen: Die Berner Heiliggeistkirche wird an diesem Abend nicht ganz das sein, wofür sie einst erbaut wurde: kein Ort der Einkehr und der Besinnlichkeit. Denn mit Anna von Hausswolff wird sich eine Frau hinter die Kirchenorgel setzen, von der im «Bund» einst zu lesen war, dass sie «stabile Herz- und Seelenzustände zum Einstürzen» bringe. Die Schwedin, die 2018 am Montreux Jazz Festival im Vorprogramm von Nick Cave zu bewundern war, macht sakrale Leidenschaftsmusik für die Liebe nach dem Weltuntergang, sie baut Klangbomben für Seelen, die von allzu viel Glück angewidert sind. In Bern stellt sie ihr Instrumental-Werk «All Thoughts Fly» vor – ihr bisher ruhigstes, immerhin. Auch dies dürfen wir vorwegnehmen: Das wird überwältigend. (ane)

Magdalena Kozena: Gemeinsam gegen den Novemberblues

International gefragte Mezzosopranistin: Magdalena Ko z en a kommt nach Biel.

Schluss mit dem Novemberblues! Dirigent Kaspar Zehnder und das Sinfonieorchester Biel Solothurn zünden orchestrale Lichter an. «Lichterglanz» heisst das Programm, in dem Herzerwärmendes von Arcangelo Corelli («Concerto per la notte di Natale»), Haydn und Ralph Vaughan Williams auf Dvoraks «Biblische Lieder» trifft. Diese Lieder müsse man nicht nur singen, sondern beten, forderte der Komponist. Magdalena Kozena weiss, wie das geht. Die international gefragte Mezzosopranistin hat die Lieder soeben bei der Deutschen Grammophon eingespielt. Dass sie damit in Biel auftritt, ist mehr als bloss ein Glücksfall: Seit Zehnders Tätigkeit als Chef der Prager Philharmonie verbindet Kozena mit dem Berner eine langjährige künstlerische und persönliche Freundschaft. (mks)

Theater Max: Das zutrauliche Monster im Schrank

Wer ist der seltsame Kerl aus dem Schrank? Das Kinderstück «Angstmän» von Theater Max. Foto: Theater Max

Die Angst ist in der Kindheit ein treuer Begleiter – sei es vor der Dunkelheit, dem Monster unter dem Bett oder einfach vor dem Alleinsein. Wie befreiend es sein kann, wenn man sich seinem Bammel stellt, davon handelt das neue Stück «Angstmän» nach dem Kinderbuch von Hartmut El Kurdi, inszeniert von der Berner Gruppe Theater Max. Als sich das Mädchen Jennifer in ihrem dunklen, leeren Zuhause ein wenig zu fürchten beginnt, sucht sie im Schrank Zuflucht. Doch da sitzt ja schon einer drin! Besonders furchterregend wirkt der Fremde beim zweiten Hinschauen allerdings nicht: hat er sich doch selber ein Versteck gesucht – vor einem gewissen Pöbelmän. (lri)

Schrödingers Katze: Fiebrige Träume

Fiebrig, dynamisch, hell und dunkel: Keyboarder Simon Althaus und der Schlagzeuger Manuel Pasquinelli zum musikalischen Experiment. Foto: zvg

Keyboarder Simon Althaus und der Schlagzeuger Manuel Pasquinelli laden zum irrlichternden Trip. Unter dem Namen Schrödingers Katze haben die beiden Berner das gleichnamige Gedankenexperiment des Quantenphysikers Erwin Schrödinger in einen musikalischen Kontext gebracht. 8 Songs, 36 Minuten dauert dieses äusserst dynamische Zwiegespräch zwischen Schlagzeug und Keyboard, das mal Jazz ist, dann jäh in progressiven Rock aus den 1970ern abdriftet, um dann wieder sanft balladesk zu werden. Stets scheint da etwas vorwärtszutreiben, wummernde Bässe sind zu hören und Frequenzgeräusche. Die Musik ist dicht und atmosphärisch, repetitiv, ohne je langweilig zu werden. Ein mal fiebriges, mal ruhiges Schlagzeug. Das Keyboard mal dunkel und beklemmend, bis es plötzlich wieder hell und leicht wird. Auf Anspannung folgt Entspannung. «Positionen» nennen die beiden Musiker ihre Songs, die eigentlich nur Fragmente sind, die wie sich zersetzende Kometen auf etwas zuzurasen scheinen. Superposition heisst dieser musikalische Steigerungslauf, den es am Sonntag live zu erleben gibt. (mbu)

Delia Meshlir: Frühlingsgefühle aus Lausanne

Sinnlicher Folk-Rock und ein ausdrucksstarker Gesang: Delia Meshli r. Foto: zvg

Wer einen Booster an Frühlingsgefühlen nötig hat, möge sich am 1. Dezember in die Turnhalle im Progr begeben: Delia Meshlir kommen mit einem musikalischen Blumenstrauss zu Besuch, der EP «Almost Spring». Die Band aus Lausanne spielt schwermütigen, sinnlichen und zugleich federleichten Folk-Rock, der von Zerrissenheit erzählt, aber auch von Sehnsucht und Veränderung, von wilden Gefühlsverwirrungen. Sängerin Dayla Mischlers Stimme ist irgendwo zwischen Joni Mitchell und Joan Baez zu verorten, sinnlich und expressiv und zugleich verträumt. Nach Bern kommen Delia Meshlir als Quintett. Eine der zurzeit spannendsten jungen Musikerinnen Berns eröffnet den Abend: die 20-jährige Leila Surkovic.

