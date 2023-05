So. Jetzt ist es also so weit: der Geburtstag, dessen runde Zahl ich nicht imstande bin auszusprechen. Ich höre oft: Ach, das ist doch nur eine Zahl, es zählt, wie du dich fühlst. Worauf ich nur antworten konnte: Eben, schlecht. Aber als es vorbei war, das ominöse Datum, ging es mir schlagartig besser. Eigenartig. Ich lag auf dem Bett und schaute mir die Krönung von König Charles an, in meinem Alter darf man das, sagte ich mir vergnügt. Vielleicht, hoffte ich an diesem Tag, werde ich nun das schlechte Gewissen los, das mich gequält hat, wenn ich untätig war. Das wäre doch ein echt nettes Geburtstagsgeschenk! Ich überlege, ob meine mittlerweile schon vielen runden Geburtstage jeweils Wendepunkte in meinem Leben waren.