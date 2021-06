Leserreaktionen – «Unglaublich, dass so ein Entscheid zustande kommt» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Widerstand gegen die Sanierung der Fischermätteli-Tramachse.

Der Gemeinderat soll prüfen ob die Tramachse zwischen dem Hauptbahnhof und dem Fischermätteli durch eine Buslinie ersetzt werden könnte. Foto: Iris Andermatt

Zu Widerstand gegen Sanierung der Fischermätteli-Tramachse

Unglaublich, dass so ein Entscheid gegen den öffentlichen Verkehr zustande kommt. Allen Kommissionsmitgliedern sei empfohlen, mal mit dem Kinderwagen oder einem Rollator in der Brunnmatt auszusteigen, dann sollte eigentlich klar sein, wie dringend nötig eine Sanierung ist. Onlinekommentar von Edith Siegenthaler

Die plötzliche Kehrtwende der zuständigen Stadtratskommission ist sehr erstaunlich: Es wird vorgeschlagen, eine bestehende und mit der Netzstrategie kompatible Tramlinie abzubrechen, durch Busse zu ersetzen und gleichzeitig allenfalls noch Köniz (mit einer Umleitung der Buslinie 17) vom Loryplatz und Inselspital abzuhängen. Man fühlt sich um 50 Jahre in die Vergangenheit versetzt, als das flächensparendste Stadtverkehrsmittel Tram nichts mehr galt. Seither haben zahlreiche Städte im In- und Ausland ihre Tramnetze erfolgreich aus- oder wieder neu aufgebaut. Der Veloverkehr, für dessen gefahrlose Koexistenz mit dem Tram technische Lösungen bestehen, ist zwar ein Baustein klima- und stadtverträglicher Mobilität, aber ohne starken Fuss- und öffentlichen Verkehr wird es auf keinen Fall gehen. Wer vor allem zu Fuss und mit dem ÖV unterwegs ist, wird sich sicher auch dafür interessieren, welche Parteien diese Fortbewegungsarten fördern oder eben sabotieren. Hubert Riedle, Bern

Zu «Fünf Jahre Haft für das Entzünden einer Kerze»

Danke für diesen Artikel. Es ist schockierend in welchem Tempo China ganze Archive mit Belegen über Verfehlungen des kommunistischen Regimes vernichtet. Bald einmal werden Junge in China keine Unterlagen mehr finden über das Tiananmen-Massaker, über die Auslöschung der tibetanischen und der uigurischen Kultur und natürlich über den Vertragsbruch im Zusammenhang mit Hongkong. China strebt die Weltherrschaft an und wird diese wohl auch mittels Abhängigkeiten und dank unserer naiven Passivität erreichen. Während wir kurzfristige Gewinne und Einsparungen im Vordergrund sehen, rechnen die Chinesen mit Jahrzehnten. Wir dürfen uns in einigen Jahrzehnten nicht beklagen, wenn auch wir unter einer chinesischen Dominanz leiden werden. Warnzeichen dafür bestehen seit langem. Kurzfristiges Gewinnstreben macht eben kurzsichtig. Roland Käser, Münsingen

Zu «Wie die Schweiz die EU zu bezirzen versucht»

Das Rahmenabkommen ist Vergangenheit. Und es ist gut so. Die marode und bankrotte EU wird jedoch nicht aufgeben und weiterhin versuchen, in irgendeiner Form an unser Geld zu kommen. Warum hat das der Bundesrat noch nicht realisiert? Und warum will er freiwillig und leichtfertig über eine Milliarde unseres Steuergeldes nach Brüssel verschenken? Ein Markt funktioniert auch ohne Kohäsionsmilliarde; was also ist der Gegenwert? Warum und wofür sollten wir die EU gnädig stimmen? Mit einer Zahlung würden nur weitere Begehrlichkeiten geweckt. Die Bundesräte sollten die Notbremse ziehen und nicht weiter unser Geld in ein zukunftsloses Gebilde namens EU stecken. Der Bundesrat hat die Exekutivfunktion. Das bedeutet nach wie vor, den Auftrag und den Willen der Schweizer Bürgerinnen und Bürger auszuführen. Armin Weber, Grünenmatt

Zu «Bund will gegen laute E-Autos vorgehen»

Künftig sollen E-Autos künstlichen Lärm erzeugen – geht’s noch? Die Fussgänger haben Augen, ich würde nie eine Strasse überqueren ohne zu schauen. An den Ampeln kann man auch nicht einfach loslaufen. Gefährlich sind die Velofahrer, die an einem vorbeirasen, oder die bei rot weiterfahren. Wir haben uns so gefreut auf eine stille Strasse. Wir werden bei den nächsten Wahlen daran denken. Ruth Schüpbach, Zollikofen

