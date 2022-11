Meine Freundin steht gerne um 7 Uhr auf, stresst von Ort zu Ort, erledigt ihre 10’000 To-Do-Punkte-Liste und lässt sich um 21 Uhr halb tot ins Bett fallen. Ihr Freund steht am liebsten gar nicht auf und verbringt Tag und Nacht vorzugsweise zu Hause.

Obwohl sie – meiner Meinung nach – nicht gerade gut passen, habe ich aufgehört, sie zu einer Trennung zu animieren.

Sie sind seit 3 Jahren ein Paar, seit 2 fleht sie ihn an, gemeinsame Ferien zu planen. Er hat sich nun 1 Woche für seinen Golfkurs freigenommen und sie begleitet ihn als Bag-Tag. Unerwarteterweise beklagt sie sich regelmässig über ihren Freund. Obwohl sie – meiner Meinung nach – nicht gerade gut zusammenpassen, habe ich aufgehört, sie zu einer Trennung zu animieren.

Wir werden immer wieder mit gut gemeinten Ratschlägen konfrontiert. «Iss doch einfach weniger», «stell doch einen zusätzlichen Wecker» oder «trenn dich endlich», als Beispiele solcher.

Trotz den wohlwollenden Intentionen führen solche Vorschläge eher dazu, dass die beratene Person sich von den Ideen distanziert. Es ist ja nicht so, als hätte sie diese genialen Gedankengänge nicht selbst schon gehabt, es ist nur an der Umsetzung gescheitert – sei das aufgrund der Disziplin oder des Durchsetzungswillens.

Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nichts gibt, was das Gegenüber hören muss.

Ich dachte früher, als gute Freundin sage ich, was das Gegenüber hören will, als beste Freundin sage ich, was das Gegenüber hören muss. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nichts gibt, was das Gegenüber hören muss – oder ich habe eine Qualitätseinbusse als Freundin erlebt. Ich glaube nicht, dass wir mehr Zahnseide benutzen, nur weil uns die DH dazu rät, und ich glaube auch nicht, dass wir unseren Partner verlassen, nur weil eine Freundin das Offensichtliche – die unpassende Partnerwahl – anspricht.



Wer nicht reflektiert ist, ist auch nicht bereit für Anpassungen des eigenen Lebens. Mein Ratschlag an die Pfeffer-Leser: Macht alle Fehler selbst.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Meret Schmid Meret Schmid (24) studiert an der Uni Bern Medizin. Ihre Hobbys sind Schwimmen, Sprachen lernen und Lesen. Illustration: Yekta Evren

