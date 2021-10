Strikte Corona-Massnahmen – Ungeimpfte Kinder dürfen nicht mehr Fussball spielen Maskenpflicht trotz hoher Impfquote und Einschränkungen für ungeimpfte Kinder: An der International School Basel gibt es kaum Corona-Fälle. Die strengen Massnahmen scheinen zu funktionieren Karoline Edrich

Der Campus der International School Basel in Reinach: Hier gehen die Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren zur Schule. Fotos: Nicole Pont

Die International School Basel (ISB) – sie ist mit dem 11er-Tram nur zehn Minuten vom Basler Stadtkern entfernt, und doch fühlt man sich beim Betreten, als sei man plötzlich mitten in den USA. Der Empfangstresen für Besucher und der ISB-Dragons-Fanshop direkt daneben erinnern mehr an ein amerikanisches College als an ein Schweizer Schulgebäude.

Das Erscheinungsbild der ISB ist nicht der einzige deutliche Unterschied zu anderen Basler Schulen. Die internationale Schule hat eine Impfquote von 91 Prozent. Einbezogen sind alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler über 12 Jahren. Unter den Lehrpersonen liegt der Anteil an Geimpften bei 97 Prozent.