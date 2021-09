Thuner Allmendtunnel – Unfallschäden werden repariert Beim tödlichen Selbstunfall im Allmendtunnel im August entstanden am Tunnel Schäden. Diese werden nun behoben. Deshalb sperrt das Astra in Fahrtrichtung Bern eine Spur.

Ende August kam es im südlichen Bereich des Allmendtunnels zu einem Selbstunfall, bei dem der 38-jährige Lenker verstarb. Das Fahrzeug prallte beim südlichen Tunnelportal zuerst in die seitliche Stützmauer, wurde zurückgeschleudert und kollidierte in der Folge mehrmals mit der Tunnelwand, ehe es circa 150 Meter im Tunnelinnern zum Stillstand kam. Dabei wurde die Tunnelinfrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Nun wird diese repariert, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt.

Deshalb wird am Mittwoch, 22. September, und Donnerstag, 23. September, jeweils von 9 bis 15 Uhr eine Spur in Fahrtrichtung Bern gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Interlaken ist nicht betroffen und kann wie gewohnt zwei Spuren benützen.

