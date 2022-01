Tödlicher Unfall in Grindelwald – Unfallopfer starb im Spital Nach einem Selbstunfall wurde am Freitagabend ein Autofahrer ins Spital gebracht, wo er am Samstag verstarb.

Am Freitag, 14. Januar, kurz nach 18.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich in Grindelwald auf der Grundstrasse ein Verkehrsunfall ereignet habe. Wie die Behörden am Samstagnachmittag mitteilten, war ein Autolenker in Richtung Grindelwald Grund unterwegs gewesen, als das Fahrzeug rund 150 Meter vor dem Gemeinde-Werkhof links von der Strasse abkam. Das Auto fuhr daraufhin gegen die leicht ansteigende Böschung und kam zum Stillstand.

Drittpersonen leisteten dem Verunfallten Erste Hilfe. Die sofort aufgebotenen Rettungskräfte – ein Ambulanzteam sowie eine Rega-Crew – übernahmen daraufhin die Rettungsmassnahmen. Schliesslich wurde der 38-jährige verunfallte Schweizer aus dem Kanton Bern in kritischem Zustand ins Spital geflogen, wo er am Samstag verstarb.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand dürfte ein medizinisches Problem zum Unfall geführt haben, schrieben die Behörden. Angehörige der Feuerwehr Grindelwald-Lütschental kümmerten sich um die Verkehrsregelung und richteten eine Umleitung ein. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallumstände aufgenommen.

