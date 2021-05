Krimi der Woche – Unfall mit Fahrerflucht oder Mord? Krimi, Familiengeschichte und Lovestory in einem: In «Die Anderen» von Laila Lalami geht eine junge Frau dem Tod ihres Vaters nach. Hanspeter Eggenberger

Laila Lalamis Krimi spielt in einer kalifornischen Kleinstadt. Foto: Universal/Getty Images

Der erste Satz

Mein Vater wurde in einer Frühlingsnacht vor vier Jahren getötet, während ich in der Ecknische eines kurz zuvor eröffneten Bistros in Oakland sass.

Das Buch

Es war Nacht. Noras Vater, der in einer Kleinstadt in der kalifornischen Mojave-Wüste einen Diner führte, wollte nach der Arbeit die dunkle Strasse überqueren, um mit dem Auto nach Hause zu fahren. Dabei wurde er angefahren und getötet. Der Fahrer fuhr weiter. Als Unfall mit Fahrerflucht betrachtet die Polizei den Fall zunächst. Nora aber ist überzeugt: Ihr Vater wurde ermordet.

Mit der Rückkehr Noras nach dem Tod des Vaters in die Wüstengegend, in der sie aufgewachsen ist, beginnt der Roman «Die Anderen» der aus Marokko stammenden amerikanischen Autorin Laila Lalami. Aus Marokko in die USA ausgewandert sind auch Noras Eltern; sie fühlten sich in ihrer Heimat aus politischen Gründen bedroht. Der Vater, ein Intellektueller, hat sich in Kalifornien eine neue Existenz aufgebaut. Er betrieb zunächst einen Donut-Shop. Dieser wurde nach 9/11 abgefackelt. Mit der Versicherungssumme konnte er den Diner an guter Lage übernehmen.