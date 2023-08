Unfall in Schwarzenegg – Auto prallt vor Baum Am Mittwochnachmittag ist ein Auto in Schwarzenegg von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde dabei verletzt.

Ortstafel Schwarzenegg. Foto: Patric Spahni

Wie die Kantonspolizei am Donnerstag vermeldet, hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in Schwarzenegg ein Verkehrsunfall ereignet. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Frau mit einem Auto von Oberlangenegg herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Unterlangenegg unterwegs. «In einer Kurve auf Höhe des Restaurantparkplatzes kam das Auto von der Strasse ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum auf der rechten Strassenseite. Das Auto wurde über die Gegenfahrbahn geschleudert, ehe es eine Böschung hinunterstürzte», heisst es in der Kapo-Meldung.

Die Fahrerin sei bei dem Unfall verletzt und ins Spital gebracht worden. Wegen Bergungsarbeiten musste der Verkehr während rund eineinhalb Stunden wechselseitig geführt werden. Der Unfall werde nun untersucht.

PD

