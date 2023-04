Verletzte Lenkerin geborgen – Unfall in Ramsei: Auto gelangt in Bach und kollidiert mit Brücken­pfeiler Am Donnerstagmorgen kam es in Ramsei zu einem Selbstunfall. Die Lenkerin musste von der Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit und ins Spital gebracht werden.

In Ramsei (Gemeinde Lützelflüh) wurde eine Autolenkerin bei einem Selbstunfall am Donnerstagmorgen verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr die Frau kurz nach 7 Uhr von Zollbrück herkommend nach Ramsei. Auf der Wannenfluh kam sie von der Strasse ab, fiel in den Bühlibach und kollidierte dort mit einem Brückenpfeiler.

Die Lenkerin wurde beim Unfall verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Unfallauto schneiden, ehe sie mit einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde. Der genaue Unfallhergang ist laut Kantonspolizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Weitere Abklärungen seien aufgenommen worden.

Wegen der Unfallarbeiten war die Wannenfluh am Donnerstagmorgen während rund zwei Stunden nur einseitig befahrbar.

