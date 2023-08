Unfall in Grindelwald – 31-Jähriger stirbt nach Gleitschirmunfall Am Sonntagnachmittag verunfallte ein Gleitschirmflieger beim Simelihorn schwer. In der Nacht auf Montag erlag er seinen Verletzungen.

Am Sonntag kam es in Grindelwald zu einem Gleitschirmunfall mit tödlichen Folgen (Symbolbild). Foto: Raphael Moser

Am Sonntagnachmittag verunglückte ein 31-jähriger Gleitschirmpilot unterhalb des Simelihorn in Grindelwald. Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei mitteilen, war der Mann am Vormittag bei Fiesch gestartet. In Grindelwald geriet er in Schwierigkeiten und stürzte in unwegsamem Gelände ab. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

«Die umgehend ausgerückten Rettungskräfte – darunter ein Angehöriger der Alpinen Rettung Schweiz – konnten den Verunfallten lokalisieren und bergen», steht im Communiqué weiter. Der im Kanton Bern wohnhafte Mann wurde anschliessend mit einem Helikopter der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen, wo er im Verlaufe der Nacht auf Montag verstarb.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.