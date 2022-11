Polizei sucht Zeugen – Unfall in Burgdorf: Mann nach Sturz in kritischem Zustand Unter merkwürdigen Umständen wurde am Samstagabend ein 66-jähriger Fussgänger schwer verletzt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag gegen 20.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Bernstrasse in Burgdorf ein bewusstloser Mann am Boden liege. Passanten leisteten erste Hilfe, der 66-Jährige wurde anschliessend in kritischem Zustand ins Spital transportiert.

Gemäss Medienmitteilung konnte die Polizei den Unfallhergang noch nicht ermitteln: Der Mann sei im Bereich eines Fussgängerstreifens «gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug» gefallen und schliesslich auf die Strasse gestürzt. Das Auto war in Fahrtrichtung Steinhof unterwegs, der Strassenabschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann beziehungsweise dessen Sturz beobachtet haben, sich zu melden.

PD/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.