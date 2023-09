Unfall bei Tavannes – Fünf Verletzte nach Frontalkollision im Berner Jura Nach dem Zusammenprall zweier Autos zwischen Tavannes und Tramelan wurden am Sonntag fünf Personen, darunter zwei Kinder, ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Frontalkollision zweier Autos in Tavannes sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Die Rettungskräfte brachten sie ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Auf der Hauptstrasse in Richtung Tramelan war ein Auto aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoss mit einem Auto, das im Begriff war, in die Strasse einzubiegen.

Verletzt wurden der Fahrer, die Beifahrerin und die zwei Kinder im Auto, das auf die Gegenfahrbahn geraten war, ebenso die Fahrerin des anderen Fahrzeugs. Nach dem Unfall wurde die Fahrspur vorübergehend gesperrt. Die Polizei geht dem genauen Hergang des Unfalls nach.

SDA/ske

