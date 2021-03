Auch der ÖV ist betroffen – Unfall auf der A1 führt zu Rückstaus bis in die Stadt Bern Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich auf der Höhe Grauholz zu einem Unfall. Es kommt zu langen Rückstaus. UPDATE FOLGT

Die Autobahn A1 auf der Höhe Grauholz: In Richtung Zürich geht momentan gar nichts mehr. Foto: Screenshot Webcam

Am Dienstagabend ereignete sich zur Feierabendzeit ein Unfall auf der Autobahn A1, in Fahrtrichtung Zürich, Höhe Grauholz. Da zurzeit viele Autofahrerinnen und Autofahrer unterwegs sind, kommt es zu langen Rückstaus bis in die Stadt Bern.

Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Sowohl der RBS als auch Bernmobil melden auf Twitter Verspätungen und Kursausfälle auf mehreren Buslinien.

chh/pd