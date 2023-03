Tramlinie war unterbrochen – Unfall auf dem Berner Breitenrainplatz Auf dem Breitenrainplatz in Bern ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. UPDATE FOLGT

Der Unfall wird mit einem Sichtschutz abgeschirmt. Foto: zvg

In unmittelbarer Nähe zur Tramhaltestelle Breitenrain kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall. Klar ist bisher, dass ein Lieferwagen am Unfall beteiligt war und dass sich dieser auf der Strasse vor dem «Breitsch-Träff» ereignete. Ebenfalls klar ist, dass eine Person, die zu Fuss unterwegs war, geborgen werden musste.

Was genau passierte, ist noch unklar. Die Feuerwehr, die Kantonspolizei Bern und die Sanitätspolizei sind im Einsatz. An der Unfallstelle wurde ein Sichtschutz aufgebaut, wie auf dem Foto eines Augenzeugen zu sehen ist.

Die Tramlinie 9 war am Morgen aufgrund des Unfalls zwischen Zytglogge und Wankdorf Bahnhof unterbrochen. Kurz nach 8 Uhr meldete Bernmobil jedoch, dass die Trams wieder nach Fahrplan verkehren.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

PD/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.