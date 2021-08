Leserreaktionen – «Unfair jetzt alle Pferdeliebhaber zu verurteilen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Skandal im Modernen Fünfkampf an den Olympischen Spielen.

Die Szenen sorgten für viel Unverständnis: Fünfkämpferin Annika Schleu bei den Olympischen Spielen 2020. Foto: Pedro Pardo / AFP

Zum Leserbrief von Johanna Saurer: «Ich möchte nicht hinter die Stalltüren sehen»

Johanna Saurer bezieht sich auf die unschönen Vorkommnisse an der Olympiade mit einem Pferd im Modernen Fünfkampf. Sie schreibt: «Ich möchte nicht hinter die Stalltüren sehen.» Aber gerade das möchte ich ihr empfehlen. Dann würde sie nämlich feststellen, wie viel Pflege, Fürsorge und Zuneigung der weitaus grösste Teil der Reiterinnen und Reiter ihren Tieren zukommen lassen. Der Zeitaufwand ist enorm. Deshalb finde ich es unfair, aufgrund eines unerfreulichen und verurteilungswürdigen Vorkommnisses alle Pferdeliebhaber zu verurteilen. Markus Reist, Blumenstein

Zu «Tempo 30 verbessert die Luftqualität kaum»

Die Feststellung, dass flüssiges Fahren tendenziell eher weniger Luftschadstoffe produziert als langsameres Fahren, sollte nicht das Beibehalten von Tempo 50 zur Folge haben. Bei der Forderung nach Tempo 30 innerorts geht es um viel mehr als nur die Verbesserung der Luftqualität. Menschen, die an vielbefahrenen Strassen leben, haben durch die Kombination von Lärm, Feinstaubpartikel und der schlechteren Luftqualität ein erhöhtes Risiko für hohen Blutdruck, Herzinfarkte oder Demenz. Tempo 30 würde diese Umweltbelastungen wirksam reduzieren und damit zur Gesundheit dieser Menschen beitragen. Zudem erhöht es die Sicherheit für Velofahrende und Fussgänger. Martin Frei-Erb, Thun

Zu «CS entlarvt Corona-Betrüger – und zahlt trotzdem»

Ein weiterer Fall von der Credit Suisse, der aufhorchen lässt. Eine Praxiskette ergaunert mehr als drei Millionen Franken und die CS bezahlt den Betrag aus, obschon den meisten Mitarbeitenden klar war, dass dies ein Betrugsfall ist. Mit Staunen liest man von Chats, Mails und so weiter. Da fragt man sich, wie die CS arbeitet und kommuniziert. Wurde der Fall nicht in einem CRM (Kundenmanagement) erfasst, den alle (im Netzwerk) einsehen und somit auch Kunden gesperrt werden können? Nun, mit der Deckung des Bundes im Rücken (und dem Steuerzahler) lässt sich halt vieles zurechtbiegen. Der Staatsanwalt kommt zum Schluss, dass die CS keine Pflichten verletzt hat. Scheinbar auch hier grenzenloses Versagen. Für mich genug von «Bad News» von dieser Bank. Dazu der Skandal mit Greensill (Milliardenverlust). Ich habe nun meine Kundenbeziehungen mit der CS aufgelöst. Leid tut mir das nur für die Mitarbeitenden in den Filialen, die täglich ihr Bestes geben. Martin Loeffel, Muntelier

