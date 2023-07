Selbstunfall und Frontalkollision – Unfälle links und rechts des Thunersees Am Sonntagnachmittag kam es auf beiden Seiten des Thunersees zu Verkehrsunfällen – mit entsprechend grossen Rückstaus. Bruno Petroni

Der Unfall auf der A8 in Leissigen hatte einen mehrere Kilometer langen Rückstau bis hier zum Salzbrunnen (Spiez) zur Folge. Foto: PD

Am Sonntag kurz vor 13.50 Uhr verunfallte in Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg) auf der Seestrasse ein Motorradfahrer, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Mann auf der Seestrasse von Unterseen herkommend in Richtung Beatenbucht.