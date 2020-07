Rückkehrzentrum Aarwangen – Unerwünscht Seit Monatsbeginn leben in der Kollektivunterkunft nur noch Menschen mit negativem Asylbescheid. Zahlreiche bisherige Bewohnerinnen und Bewohner wurden inmitten der Corona-Ausnahmesituation andernorts untergebracht. Kathrin Holzer

Keine schöne Aussicht: Wer in der Kollektivunterkunft Aarwangen landet, dem wurde der weitere Aufenthalt in der Schweiz verwehrt. Foto: Susanne Keller

In Aarwangen angekommen, um alsbald zu gehen: Das ist das Schicksal von derzeit gut 120 Personen, die administrativ erfasst sind in der Kollektivunterkunft im ehemaligen Knabenheim an der Eyhalde. Seit Anfang Juli – zeitgleich mit der Übergabe von der Heilsarmee als bisherige Betreiberin an die ORS Service AG als neue Mandatsträgerin des Kantons – wird die Unterkunft nun als eines von vier sogenannten Rückkehrzentren im Kanton Bern betrieben.