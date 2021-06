Abstimmung in Kallnach – Unerwarteter Widerstand gegen neues Schulhaus Gegner weibeln mit Flugblättern gegen den Bau eines neuen Schulhauses in Kallnach – obwohl die Einführung einer eigenen Oberstufe befürwortet wurde. Simone Lippuner

Hinten auf dem Areal der bestehenden Schulanlage in Kallnach soll ein neues Oberstufenzentrum gebaut werden. Gegen die Pläne regt sich Widerstand. Foto: Matthias Käser

Beat Läderach versteht die Welt nicht mehr. Oder mindestens sein Dorf nicht. Noch im August letzten Jahres konnte der Gemeindeschreiber von Kallnach das positive Abstimmungsresultat vermelden: Mit grossem Mehr hiess die Einwohnerschaft das Projekt eigenes Oberstufenzentrum gut. Nun aber ruft die praktische Umsetzung Gegner auf den Plan. «Damit haben wir nicht gerechnet», sagt Beat Läderach.

Das Projekt Oberstufe bedeutet: Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sollen künftig nicht wie bis anhin an drei verschiedenen Standorten (Aarberg, Kerzers, Kallnach) unterrichtet werden, sondern in der eigenen Gemeinde zur Schule gehen können. Dafür benötigt Kallnach zusätzlichen Schulraum. Unter Miteinbezug von zwei neuen Spezialkommissionen erarbeiteten die Behörden Pläne für ein neues Schulhaus, am 13. Juni wird an der Urne darüber abgestimmt.