Abo Queen Elizabeth II – Unersetzlich Das gab es in 70 Jahren erst zweimal: Elizabeth II sagt ihre jährliche Queens’ Speech ab. Widerwillig – denn die Königin lebt für die Krone. Aber kann die Krone ohne sie überleben?

Sie ist seit 1953 im Amt: Königin Elizabeth II. Fotos: Keystone

Claudia Fromme

Eine herrliche Szene Anfang Juni 1977. Die Sex Pistols schippern auf der Themse und geben ein kleines Konzert. Gerade ist ihre Single «God Save The Queen» erschienen, der robuste Beitrag der Punkband zum silbernen Thronjubiläum der britischen Königin, das in jenen Tagen gefeiert wird. In dem Lied quengelt Sänger Johnny Rotten, dass die Königin kein Mensch ist, sondern ein Schwachkopf und ihre Regierung faschistisch. Ein paar Songs schaffen sie, dann kommt die Polizei. Die Modedesignerin Vivienne Westwood, die mit an Bord ist, beschimpft die Beamten wüst, dann wird sie abgeführt, in vollgepinkelten Hosen.