Essay: Von 1968 zu Cancel Culture – Und wo stehe ich eigentlich politisch? Die Linken machen es einem heute nicht leicht, dazugehören zu wollen. Aber rechts geht auch nicht. Wohin also mit mir? Versuch einer Selbstfindung. Bruno Ziauddin (Das Magazin)

Gehöre ich vielleicht zu der schlimmen Sorte – den Weder-Fisch-noch-Vogel-Typen? Illustration: Frank Höhne

Sex Pistols • Chris • «Eigenverantwortung»

Vor einigen Wochen erhielt ich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage aus England. Das Profilbild und der Name sagten mir im ersten Moment nichts, sodass ich von einer Spamnachricht ausging. Als ich dann unter den «Gefällt mir»-Angaben den Eintrag «Colchester United» entdeckte, begriff ich: Die Anfrage stammte von einem Studienkollegen, den ich in den Achtzigerjahren an der Uni in London kennen gelernt und später aus den Augen verloren hatte.

Drei Dinge sind mir von dem Studienkollegen in Erinnerung geblieben. Erstens, dass er Vegetarier war und damit seiner Zeit voraus (gerade als Mann und Engländer). Zweitens, dass er als Teenager einer der ersten Punks in seiner Stadt gewesen sein muss. Buzzcocks, Clash, Sex Pistols – er hatte sie alle live gesehen, bevor die Schweizer Jugend überhaupt von diesen Bands hörte. Einmal zeigte er mir einen vergilbten Artikel aus der Lokalzeitung, in dem es um diese neuartige, verstörende Jugendbewegung ging. Auf dem Bild sah man Jungs mit Lederjacken, farbigen Haaren und Sicherheitsnadeln im Gesicht. Mittendrin: Chris, mein Studienkollege.