4. Spiel, 4. Niederlage – Wieder verliert der BSV Bern in der Schlussminute Martin Rubins Team tut sich schwer, Breitenrain gewinnt das erste Heimspiel 2022, und Langenthal atmet auf: News aus der Region. Adrian Horn

Mit leeren Händen stehen Coach Martin Rubin und der BSV 2022 in der Meisterschaft da. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der SCL sichert sich die Playoff-Teilnahme

Der SC Langenthal bezwingt die GCK Lions 7:4. Timothy Coffman und Marc Kämpf erzielen vor 1912 Zuschauern je zwei Tore. Den Oberaargauern ist die Teilnahme am Swiss-League-Playoff nach dem vierten Sieg in Folge gewiss; das Pre-Playoff bleibt ihnen erspart.

Nun scheitern auch die Thunerinnen

Die Fussball-Cuphalbfinals finden ohne Berner Beteiligung statt. Nationalliga-B-Club Thun unterliegt zu Hause Servette 0:4. Die YB-Frauen verloren bereits im Achtelfinal.

Breitenrain gewinnt das erste Heimspiel 2022

Obwohl sich Bellinzona als hartnäckiger Verfolger erweist, führt der FC Breitenrain die Promotion League weiterhin mit ordentlichem Vorsprung an. Die Stadtberner siegen in ihrem ersten Auftritt auf dem Spitalacker nach der Winterpause 1:0 gegen die Black Stars aus Basel. Miran Maksuti trifft nach 67 Minuten und sehenswerter Ballstafette. Damit ist der Quartierclub in der dritthöchsten Liga noch immer ungeschlagen. Einen Punkt holen im Prestigeduell der beiden U-21-Mannschaften die Young Boys, die sich vom FC Basel 1:1 trennen.

Der BSV steckt in der sogenannten Ergebniskrise

Der BSV Bern steht im Jahr 2022 noch immer ohne Punktgewinn da. Er bezieht im vierten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause die vierte Niederlage. Und wie zuletzt zu Hause gegen Kriens fehlt wenig zum Erfolg. 24:26 unterliegt Martin Rubins Team Suhr in Aarau. Die Gäste haben in der Schlussminute die Chance auf den Ausgleich, scheitern aber, bevor die neue Mannschaft des früheren BSV-Trainers Aleksandar Stevic im Gegenzug alles klarmacht. Der Vorsprung der Berner auf die Clubs auf den Rängen 7 und 8 wird kleiner und kleiner.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.