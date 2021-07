Filmdreh im Emmental – Und wieder lockt das Sahlenweidli Nach «Leben wie zu Gotthelfs Zeiten» wird das berühmte Bauernhaus in Röthenbach wieder zur Filmkulisse. Ein Belper dreht hier einen Western. Martin Burkhalter

Ein Landjäger ( Dominik Gysin ) findet neben einer Leiche auch eine offenbar traumatisierte junge Frau ( Antoinette Ullrich ). Damit entspinnt sich eine Krimihandlung. Das Innere des Bauernhauses Sahlenweidli ist den Schweizerinnen und Schweizern indes bestens bekannt. Foto: Marcel Bieri

Ob es irgendwo brennt? Das Bauernhaus Sahlenweidli liegt inmitten von saftig grünem Gras und lieblichem Wald. Vögel kreisen an diesem Nachmittag am stahlblauen Himmel. Bienen summen. Die Sonne scheint grell. Drinnen im Haus ist es dunkel und eng. Es knarrt in den Balken, und es riecht süsssauer nach Holz und Keller und seltsamerweise auch nach Rauch.

«Nein, keine Sorge. Es brennt nicht», sagt Christof Hofer lachend. «Wir heizen.» Seit drei Tagen sind er und seine Filmcrew schon hier oben im idyllischen Emmental und übernachten auch gleich im alten Bauernhaus. Und da das Wetter am Vortag arg garstig war, mussten sie halt einfeuern.