Souverän gegen Biasca – Und wieder gewinnt der SC Langenthal 4:0 Die Oberaargauer bezwingen die Tessiner problemlos und bestätigen ihre starke Form, nachdem sie am Sonntag bereits Thurgau schlugen. Leroy Ryser

Die Langenthaler sind in Feierlaune. Foto: Raphael Moser

Steter Tropfen höhlt den Stein – kaum ein Sprichwort würde zu einem Spiel gegen die HC Biasca Ticino Rockets besser passen. Oft ist es ein Abnützungskampf vor nur einem Tor mit der Gefahr, einen überraschenden Gegentreffer zu kassieren, bevor die Tropfen den Stein ausgehöhlt haben.

Diesmal hätte der Stein schon früh ausgehöhlt sein können. Schon in der 3. Minute konnten die Langenthaler eine doppelte Überzahl spielen, weil Evan Tschumi sich bei angezeigter Strafe ein zweites Vergehen geleistet hatte. In der Folge attackierte der SCL zwei Minuten lang; statt den Puck ins Netz zu schiessen, prallte dieser aber nur am Pfosten ab. Erst traf ihn Dario Kummer, später war es Luca Christen, beide Male fungierte Stefan Tschannen als Vorbereiter. Bis das 1:0 fiel, liefen über 10 Minuten auf der Matchuhr ab, einmal mehr fiel der Treffer dann in Überzahl. Als Alessandro Villa Fabio Kläy in den Rücken stiess, brachte er auch seinen Torhüter aus der Position und begrub diesen unter einem Pulk an Menschen. Nutzniesser der Situation war Marc Kämpf auf der anderen Torseite, der die Scheibe übernahm und sie locker-lässig im leeren Tor unterbrachte.

Starke «vierte» Linie

Auch im zweiten Abschnitt rannten die Oberaargauer früh an, dieses Mal stellte sich der Erfolg aber noch vor der Drittelsmitte doppelt ein. Beide Male war die als vierte Linie gemeldete Sturmreihe um Stefan Rüegsegger, Robin Nyffeler und Jeremie Bärtschi für die Tore besorgt. Erst (24.) führte ein Wechselfehler zu viel offenem Feld, wodurch ein Konter mit Überzahlsituation entstand. Rüegsegger schien seinen Kollegen Bärtschi erst gar nicht zu sehen, spielte ihn dann aber punktgenau im Slot frei, weshalb dieser mit einem Direktschuss aus nächster Nähe treffen konnte. Später (29.) war es Rüegsegger selbst, der einen Abschluss von Tyler Higgins zum 3:0 ablenkte. Dass ausgerechnet diese Linie in den ersten zehn Minuten der Partie unter anderem aufgrund der Powerplaysituationen keinen Einsatz hatte, führte zu der einzigen unbeantworteten Frage in dieser Partie.

Charlin ein sicherer Wert

Früh war klar, wer die Punkte gewinnen würde. Biasca hatte Mühe, den Abwehrriegel zu knacken, und hatte dieser doch einmal Lücken, so war ein reaktionsschneller Stéphane Charlin bereit, die Schüsse abzuwehren. Bereits am Sonntag gegen Thurgau hatte die Aushilfe aus Servette – für den kranken Pascal Caminada – keine Gegentore zugelassen, gleiches galt nun gegen Biasca. Vorne traf Leone noch mittels Ablenker zum 4:0, womit Biasca bedient war. «Das zweite Mal zu null spielen tut gut. Wir spielen einfacher, disziplinierter und lassen so weniger zu», erklärte Rüegsegger.

Raue Sitten und böse Blicke: Tim Coffman und der SCL befinden sich nur kurzzeitig am Boden. Foto: Raphael Moser

