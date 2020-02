Eishockey – Und wieder findet Langnau einen Weg ins Verderben Die Emmentaler verlieren in Lausanne 1:3. Damit ist der Playoff-Zug für sie definitiv abgefahren – nun beginnt die Mission Ligaerhalt. Marco Oppliger

Topskorer Harri Pesonen mit leerem Blick: Die Langnauer haben das Playoff zwei Runden vor Schluss definitiv verpasst. Laurent Gillieron (Keystone)

Ganze 17 Langnau-Fans stehen im Gästesektor der schmucken Vaudoise-Arena. So viel Hoffnung also ist im Emmental übrig geblieben. Nicht, dass die Erfolgsaussichten besonders rosig gewesen wären. Doch ist die Partie in Lausanne für die SCL Tigers das Spiel der letzten Chance im Kampf um einen Playoff-Platz.

In diesem aber offenbaren sie ihre grössten Schwächen einmal mehr. Sie agieren wohl mit viel Wille, vor allem aber mit viel Unvermögen vor dem gegnerischen Tor. Letztlich verliert Langnau in Lausanne 1:3, obwohl es bis fünf Minuten vor Schluss auf Punkte hoffen durfte. «Wir hatten unsere Chancen, insbesondere in den zweiten 40 Minuten», meint Benjamin Neukom. «Aber dann haben wir wieder einen Weg gefunden, zu verlieren.»