Der SCB im Tief – Und wieder dreht sich alles um die alten Probleme Ausgerechnet gegen Leader Gottéron muss der SC Bern aus dem Tief herausfinden. Er wird das zwingend mit Trainer Johan Lundskog tun. Kristian Kapp

SCB-Trainer Johan Lundskog und seine Mannschaft: Kommen wieder bessere Zeiten? Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Der SC Bern hat sich im neuen Jahr in ein Loch gegraben. Vier Spiele, vier Niederlagen. Er hat dabei vieles von jenem vergessen gemacht, was er sich nach dem schwachen Saisonstart in kleinen Schritten erarbeitet hatte. Am Samstag gegen Genf beim 1:4 ging auch noch die positive Heimserie zu Ende: Zu Hause hatten die Berner zuvor fünf von sechs Spielen gewonnen und bloss gegen Lugano eine Shoot-out-Niederlage kassiert. Vor allem hatten sie in diesen sechs Heimspielen nur neun Gegentore zugelassen und langsam endlich Anzeichen defensiver Stabilität gezeigt.