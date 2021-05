Rapha, Assos oder Decathlon? – Und wie schwingen Sie sich aufs Velo? Bereits die Wahl der Marke des Renntrikots verrät, wie Gümmeler ticken. Eine kleine Auswahl – von grundseriös bis bunt gemischt. Christian Brüngger

Buntes Profi-Trikot am letztjährigen Giro vom Team EF Pro Cycling. Foto: Stuart Franklin (Getty Images)

Der Gümmeler mag den Frühling, weil die Temperaturen endlich steigen. In Scharen ist er dann wieder anzutreffen – und macht dabei gerne bella figura. Denn Kleider machen auch Radfahrer. Was Mann oder Frau also trägt, ist oft sorgfältig ausgewählt und bestimmt die konfektionelle Gruppenzugehörigkeit. Hier ein kleiner Marken-Rundgang.

Rapha – geliebt oder abgelehnt

Der erste Laden von Rapha in London: Für viele Radsportfans ist er ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Ed Reeve (Keystone)

Simon Mottram ist gelungen, was zuvor keinem Rennradkleider-Hersteller glückte: Der Brite erschaffte mit Rapha eine Marke, die entweder geliebt oder abgelehnt wird. Kalt lässt Rapha hingegen kaum einen, der sich fürs Radfahren interessiert.