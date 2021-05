Eishockey-WM in Riga – Und wenn die Schweiz plötzlich zu den Grössten zählt? Die Favoriten straucheln, das Schweizer Eishockey-Nationalteam überzeugt. Der Vergleich mit Schweden wird beiden Nationen die Richtung weisen. Reto Kirchhofer

Grund zum Jubeln: Die Schweizer sind nach zwei Siegen in Riga auf Kurs in Richtung Viertelfinal. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der erste WM-Sieg Lettlands gegen Kanada? 2021 in Riga. Der erste WM-Sieg Dänemarks gegen Schweden? 2021 in Riga. Der erste WM-Sieg Kasachstans gegen Finnland? 2021 in Riga. Der erste WM-Sieg Weissrusslands gegen Schweden? 2021 in Riga. Noch eine Premiere gefällig? Die erste Doppelklatsche zum Auftakt in der stolzen WM-Geschichte Kanadas? 2021 in Riga.

Die Weltmeisterschaft in der lettischen Hauptstadt ist das Turnier der Überraschungen. Nach zwei Runden erstaunt die Dichte an historischen Ergebnissen. Von den Top-5-Nationen stehen die Kanadier, Schweden und Tschechen noch ohne Punkt da. Von den Favoriten hält sich einzig die verjüngte, russische Auswahl schadlos.

Wenn wir bei den Favoriten sind: Auf dem Papier gibt es in Riga keine Nation, die wesentlich stärker besetzt ist als die Schweiz. Im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften sind nur halb so viele NHL-Akteure anwesend. In Nordamerika läuft das Playoff. Vor allem aber verspürten etliche verfügbare Topspieler aus Übersee zum Ende der Saison keine Lust auf drei weitere Wochen in einer Blase voller Tests und Einschränkungen.

Den höchsten Lohn aller Turnierspieler weist ein Schweizer aus: Nico Hischier, Captain der New Jersey Devils, verdient 7,25 Millionen Franken pro Jahr. Auch dies sagt etwas über die Kräfteverhältnisse aus.

Hischier ist überzeugt: «Läuft es für uns optimal, können wir Weltmeister werden.» Und der lettische Nationalgoalie Ivars Punnenovs – er spielt in der National League für Langnau – sagte vor dem Spiel der Schweizer gegen die Dänen: «Die Schweiz wird an dieser WM weit kommen.»

Der «monumentale Albtraum» des nächsten Gegners

Der Auftakt jedenfalls ist der Equipe von Patrick Fischer mit Siegen gegen Tschechien (5:2) und Dänemark (1:0) nahezu optimal geglückt. Gegen die Tschechen zeigte das Team, wie ausbalanciert es über vier Linien ist. Der knappe Erfolg gegen hartnäckige Dänen war ein Beleg der Reife. Die «Analytics» spuckten nach der Partie eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 99,1 (!) Prozent aus – ein kaum je gesehener Wert.

Hischier sagt: «Dänemark hatte nur vier Torschüsse, wir dominierten und gewannen dennoch knapp. Das zeigt, wie eng beisammen alles ist.» Der Walliser stand mit seiner ausgezeichneten Vorarbeit am Ursprung des einzigen Treffers. Timo Meier verwertete den Querpass. Der Flügel aus San Jose steht bereits bei drei Turniertoren. Es ist nicht zuletzt die Qualität der beiden NHL-Spieler, welche die Schweizer von Grossem träumen und sprechen lässt.

Allein: Top-Nationen pflegen sich im Verlauf eines Turniers zu steigern. Diese Eigenschaft wird auch von Fischers Auswahl gefragt sein – selbst wenn sie die Messlatte auf eine beachtliche Anfangshöhe gesetzt hat.

Am Dienstag spielt das Team gegen die angeschlagenen Schweden. Nach deren Niederlagen gegen Dänemark und Weissrussland schrieb die Zeitung «Aftonbladet» von einem «monumentalen Albtraum». Fischer ist überzeugt: Die Schweden werden erwachen – «aber wir sind bereit für ein hartes Spiel».

Fehler gefunden?Jetzt melden.