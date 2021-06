Sweet Home: Farbenfrohe Ordnung – Und welche Farbe hat Ihr Regal? Lachsrosa, Petrolblau oder Pink: Bei diesen zehn Beispielen könnte Ihnen die Wahl schwerfallen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Lachsrosa für Eleganz und Wärme

Chic und wohnlich : Ein z artrosa lackiertes Bücherregal. Foto über: Inside Closet

Regale gehören in jede Wohnung. Sie bieten einen einfachen Zugang zu Büchern und sind zudem eine Ausstellungsfläche für hübsche Dinge. Ursprünglich hatte man bloss in den eigenen Bibliotheken Regale. Doch seit der Industrialisierung und den beiden Weltkriegen ist herrschaftliches Wohnen nicht mehr das Mass aller Dinge. So wie sich die Gesellschaft veränderte, änderte sich auch die Art, wie die meisten Menschen wohnen. Es gab immer weniger Höfe und Einfamilienhäuser, dafür wurde in Wohnungsbau und neue Siedlungen investiert. Die Regale kamen vermehrt von der Bibliothek in den Wohnbereich und die Wohnwand wurde erfunden. Denn auf kleinem Raum musste man möglichst viele Bedürfnisse in einem abdecken.

Heute vermitteln uns Regale Wohnlichkeit, weil sie alles aufnehmen, was wir gerne haben und in unserer Nähe haben möchten. Entsprechend wünschen wir uns behaglich wirkende Regale. Und hier kommt die Farbe ins Spiel: Mit der Wahl einer Farbe für grosse Regalflächen kann man nämlich eine wunderschöne, persönliche und einzigartige Wirkung erzielen. Allerdings bedeutet es in den meisten Fällen, dass man bestehende oder auf Mass gefertigte Regale in einer Lieblingsfarbe streichen muss. Hier ist es ein Lachsrosa, das viel Wärme und Eleganz ausstrahlt. Stellen Sie sich dieses Regal in Holz und vor einer weissen Wand vor. Farbe macht wirklich einen grossen Unterschied!

2 — Rundum blau

Farbe verbindet: Einbau und Wand in der gleichen Farbe. Foto über: The House that Lars built

Ein anderes wunderschönes Beispiel ist dieser clevere und sehr wohnlich wirkende Einbau. Er bietet gleichzeitig Regalflächen, Stauraum hinter Schranktüren und Platz zum Arbeiten. Für alle, die noch nach einer bleibenden, definitiven Lösung für das Homeoffice suchen, ist dies eine gute Inspiration. Wenn Sie den Blog «The House that Lars built» besuchen, sehen Sie auch gleich, wie die Familie, die in dieser Wohnung lebt, selbst Hand angelegt hat.

3 — Sehen Sie rot!

Designmodell: Rotes Regal von Hay. Foto: Hay

Gewisse Regalsysteme kann man bereits farbig kaufen. Bekannt sind die USM Regale oder – gerade sehr angesagt – jene von Montana. Wie viele Regale sind beide nach einem modularen System aufgebaut. Spannend sind jedoch auch die Regale von Hay. Dieses hier heisst New Order und wurde in Knallrot für eine Ausstellung inszeniert. Ich finde, dass es sehr viel Wohnlichkeit ausstrahlt und eigentlich zu ganz unterschiedlichen Wohnstilen passt. Es muss gar nicht alles Design sein, damit dieses Regal funktioniert. Rot ist allerdings die einzige leuchtende Farbe im Angebot – die restlichen Töne sind neutraler.

4 — Wie wärs mit Chartreuse?

Raumplanung: Einbau, Möbel und Farben kommen hier vollendet zusammen. Foto über: One Kings Lane

Hier wurden die eingebauten Regale sowie das ganze Holzwerk des Raumes in einem warmen, gelblichen Grün gestrichen, das auch als Chartreuse bekannt ist. In alten Häusern und Wohnungen sind Regale und Schränke meist eingebaut. Heute zieht man immer mehr in leere, nackte Räume, die häufig nicht einmal mehr Wände haben, sondern von Glas umhüllt sind. Das ist offenbar die gegenwärtige Vorstellung von Luxus, ebenso wie die offenen Küchen. Wie treue Sweet-Home-Leserinnen und -Leser wissen, bin ich kein Fan von dieser Art von Architektur. Selbst die ursprüngliche moderne Architektur, die mit dem Bauhaus entstanden ist, hat clevere und schöne Einbauten.

Apropos: Besuchen Sie bei dieser Gelegenheit doch wieder einmal mit Sweet Home das Bauhaus in Dessau.

5 — Azurblau für den kleinen Raum

Stylingtrick: Starke Farbidee für einen kleinen Raum. Foto über: Design Milk

Kleine Räume brauchen Grosses. Das kann auch gerne eine starke Farbe sein, wie dieses knallige Azurblau. Hier sind die Wände und Regale in dieser Farbe gestrichen, was den kleinen Raum in ein attraktives Büro verwandelt.

6 — Rosa tut gut

Grandezza: Mit Farbe und Pinsel wird aus etwas Unscheinbarem etwas Einzigartiges. Foto über: The Socialite Family

Auch in diesem Raum zeigen eine Wand und ein Regal dieselbe Farbe, nämlich ein zartes Rosa. Diese Idee macht es möglich, dass ein schlichtes Regal grandios wirkt. Farben haben diesen Zauber. Nutzen Sie ihn!

7 — Grün beruhigt

Stilsicher: Ein g rünes Regal , das sich mit der Architektur verbindet. Foto über: Style by Emily Henderson

Während das vorherige Beispiel Boho-Charme zeigt, kommt diese Regalidee als cooles Design rüber, das sich mit der Architektur verbindet. Die Idee ist aber einfach: Mit Stangen verbundene Tablare machen das Regal aus. Die gleiche Farbe zeigt sich opak lackiert am Holzwerk und sinnlich lasiert an der Wand.

8 — Warum nicht Wasserblau?

Poppig: Grünes Lackregal mit integriertem Licht. Foto über: Frenchy Fancy

Auch dieses Regal wurde durch die gleiche Farbe optisch mit der Wand verbunden. Ein wässriges Blaugrün ziert Wände und Regal. Das Regal ist lackiert und hat einen Unterbau mit Schranktüren. Kokett sind die Glühbirnen, die am obersten Talar befestigt für Licht sorgen. Sie vervollkommnen den elegant poppigen Look dieses Interiordesigns.

9 — Überraschung in Pink

Freundlich: Pinkfarbenes Innenleben. Foto über: Pinkhouse

Haben Sie eine kleine Vorratskammer? In alten Wohnungen hat es häufig solche kleinen, praktischen Räume. Sie wurden in Zeiten konzipiert, als es noch keine Kühlschränke gab. Diese Kammern sind kühl, wenn auch nicht eiskalt, und ermöglichen die längere Lagerung von Lebensmitteln. Diese hier hat ein leuchtend pinkfarbenes Innenleben. Ein solches können Sie auch einer Vitrine geben oder gar einem richtigen Schrank. Beide Möbel sind ja gewissermassen auch Regale, vor allem, wenn man ihr Inneres liebevoll verschönert.

10 — Elegantes Petrolblau

Totallook: Alles in der gleichen Farbe wirkt immer elegant. Foto über: Style by Emily Henderson

Zum Schluss noch eine elegante Gesamteinrichtung, die das Regal integriert. Solche Interieurs werden von Innenarchitekten geplant und umgesetzt. Man kann das aber auch in einer weniger exklusiven Version selbst umsetzen, indem man Regale und Wände in der gleichen starken Farbe streicht. Oder streichen lässt – je nach Talent oder Budget.

