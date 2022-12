Wahlen in Thun und Steffisburg – Und was ist mit uns? Bei den Gemeindewahlen in Thun und Steffisburg Ende November schaffte niemand aus der Generation Z den Einzug ins Parlament. Hat die Jugend deswegen verloren? Luc Marolf

Angel Okaside (SVP), Irina Strahm (FDP) und Magdalena Erni (Junge Grüne) kandidierten für politische Ämter in Thun und Steffisburg. Fotos: PD

Vor der Verkündung der Wahlergebnisse im Rathaus war SVP-Jungpolitiker Angel Okaside (19) nervös: «Ich habe schon etwas gezittert.» Kurz darauf wird klar, dass die Thunerinnen und Thuner den angehenden Fachmann Gesundheit trotz ansehnlichen 3500 Stimmen nicht in den Thuner Stadtrat gewählt haben. Bei Angel hält sich die Enttäuschung deswegen aber in Grenzen: «Es ist eine grosse Überraschung, überhaupt so viele Stimmen zu holen. Ich bin wirklich happy.»

Offene Ohren

Angel erzielte mit grossem Abstand das beste Wahlergebnis aller unter 25-Jährigen. Von den über 20 Kandidierenden mit Jahrgang 1998 und jünger schaffte niemand den Einzug in den Stadtrat. Unter den Verliererinnen ist auch Magdalena Erni (19), Co-Präsidentin der Jungen Grünen Kanton Bern. Sie erlebte an jenem Sonntagabend ebenfalls eine emotionale Achterbahnfahrt. Es folgte schliesslich der grosse Frust: «Ich hatte viel dafür gekämpft, den Stadtratssitz der Jungen Grünen zu verteidigen. Leider hat das nicht geklappt.»

«Gerade in der heutigen Zeit ist es doch wichtig, dass Junge in den Parlamenten sitzen und mitbestimmen!» Magdalena Erni, Junge Grüne, Thun

Doch Magdalena ist nicht nur wegen ihrer eigenen Niederlage enttäuscht. Sie sei besorgt über die Tatsache, dass in der nächsten Legislatur die Thuner Jugend in der Politik weniger stark vertreten sein werde. «Gerade in der heutigen Zeit ist es doch wichtig, dass Junge in den Parlamenten sitzen und mitbestimmen!» Nicht nur die linke Jugend habe heute verloren, meint Magdalena. In bürgerlichen Fraktionen seien Jungpolitikerinnen und -politiker im Verhältnis noch weniger anzutreffen.

«Es kommt nicht auf das Alter der Parlamentarier an, sondern darauf, ob sie ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugend haben.» Angel Okaside, SVP, Thun

SVP-Mann Angel Okaside teilt diese Ansicht erwartungsgemäss nicht: «Es kommt nicht auf das Alter der Parlamentarier an, sondern darauf, ob sie ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugend haben.» Und die SVP-Fraktion lasse eben gut mit sich reden und interessiere sich für die jugendlichen Standpunkte.

Trockene Themen

Wir wechseln die Szenerie. Gleicher Sonntagabend, Verkündung der Wahlergebnisse nun in Steffisburg. Die 18-jährige Irina Strahm (FDP) kann es erst gar nicht glauben. Ihr Name steht zuoberst auf der Liste der Nichtgewählten ihrer Partei. Falls also ein FDP-Mitglied in den nächsten vier Jahren aus dem Grossen Gemeinderat (GGR) zurücktreten sollte, würde Irina nachrutschen: «Mit so einem tollen Ergebnis habe ich nicht gerechnet!»

Rund 120 Politikerinnen und Politiker haben für den Steffisburger GGR kandidiert. 4 von ihnen wurden in diesem Jahrtausend geboren – sie verpassten die Wahl ins Parlament allesamt. Schade, findet auch Irina, die als jüngste Kandidatin überhaupt ins Rennen stieg: «Wenn junge Generationen für frischen Wind sorgen und sich mit erfahrenen Politikern einigen, können wunderbare Entscheidungen getroffen werden.»

«Wir sollten uns dafür interessieren, weil wir am längsten mit den Ergebnissen der Politik leben müssen.» Irina Strahm, FDP, Steffisburg

Gemäss Irina braucht es alle in der Politik, auch die Jungen. «Wir sollten uns dafür interessieren, weil wir am längsten mit den Ergebnissen der Politik leben müssen. Es muss ja nicht gleich eine Kandidatur sein, es reicht schon, wenn man viermal im Jahr abstimmen geht.» Politische Themen könnten auch einmal trocken sein, meint sie. Trotzdem würden sie wichtig bleiben für die eigene Zukunft.

«Man muss die Jugend mit Themen abholen, die sie selbst betreffen», ergänzt Angel Okaside. Gerade Zukunftsthemen wie die Altersvorsorge würden das junge Stimmvolk erreichen. Er ist deshalb überzeugt, seine junge, bürgerliche Wählerschaft erreicht zu haben: «Auch wenn die SVP einen Stadtratssitz verloren hat, bedeutet das sicher nicht, dass wir zu wenig Junge ansprechen konnten.»

Nötige Fortschritte

Magdalena Ernis Fazit fällt weniger positiv aus. Wenn keine Jungpolitikerinnen und -politiker gewählt würden, erscheine auch die Politik selbst der Jugend wenig attraktiv: «Es macht für Jugendliche einen grossen Unterschied, ob eine 25-Jährige im Parlament die Rede hält oder ein 55-Jähriger.» Einig sind sich Angel und Magdalena aber in einem anderen Punkt: Damit noch mehr Jugendliche für Politik sensibilisiert werden könnten, brauche es zwingend Fortschritte in der politischen Bildung. «Es geht darum, Politik auch jungen Menschen nahbar und verständlich zu machen», erklärt Magdalena.

Das Image der Politik schwarzmalen will auch sie nicht. «Gerade in den letzten Jahren haben Jungparteien in der Schweiz grossen Zuwachs erhalten.» Angel und Irina schliessen sich an und finden – trotz der rekordtiefen Wahlbeteiligung in Thun und Steffisburg –, dass sich junge Menschen durchaus für Politik interessieren. Das klingt schön und gut, wie aber können die Interessierten selbst aktiv werden – wenn nicht im Parlament?

Magdalena und Angel erwähnen sofort das Engagement in einer Partei – und das geplante Jugendparlament der Stadt Thun, welches im nächsten Jahr zum ersten Mal durchgeführt werden soll. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten der Partizipation, die Jugendliche nutzen können. Der Weg ins Parlament ist nur eine davon. Weder Irina, Magdalena noch Angel haben ihn nach der diesjährigen Niederlage aus dem Kopf geschlagen: Sie werden sich in vier Jahren erneut zur Wahl stellen.

