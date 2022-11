Mittelfristige Wetterprognose – Niederschlag lässt auf sich warten Wann kommt der Schnee? Ein ausgewiesener Experte beurteilt die Winterwetterlage. Jürg Spielmann

Mittelfristige Wetterprognosen für Berner Oberland seien aktuell sehr unsicher, erklärt Mario Rindlisbacher von Meteotest. Foto: Urs Jaudas

Wann kommt der Winter mit üppiger weisser Flockenpracht? Die berühmt-berüchtigten Muotathaler Wetterschmöcker sind sich bei der Frage, ob der Winter generell schneereich werden wird, uneins. Wie beurteilt ein ausgewiesener Experte die Winterwetterlage? «In höheren Lagen kann es zwar immer wieder etwas schneien, in den kommenden Tagen sieht es jedoch nicht nach Schneefall bis ins Flachland, also unter 1000 Meter, aus», erklärt Mario Rindlisbacher, Prognostiker bei Meteotest in Bern.