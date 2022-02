Sprayereien in Burgdorf – Und täglich grüssen die Graffiti Jede Woche muss Beat Jurt in der Bahnhofunterführung mehrmals Kritzeleien entfernen. Ärgern mag er sich trotzdem nicht. Regina Schneeberger

Mit Chemikalien und Lappen lässt Beat Jurt den Schriftzug verschwinden. Foto: Beat Mathys

«KISS» heisst es in dicken schwarzen Lettern auf weisser Wand. Auf der Mauer gegenüber stand bis vor kurzem «Nirvana». Nun sind die Buchstaben nur noch schwach erkennbar. Die Burgdorfer Jugend scheint eine Vorliebe für Rockbands aus dem vergangenen Jahrhundert zu haben. Dass es sich um Junge handelt, die in der östlichen Bahnhofsunterführung gewütet haben, vermutet jedenfalls Werkhofmitarbeiter Beat Jurt. Er macht sich an diesem Vormittag mit Chemikalien und Lappen an die Arbeit, lässt das Graffito nach und nach verschwinden.