Lauberhorn: Bilanz des OK-Chefs – «…und sie verstehen es trotzdem nicht»

Die Bilanz des OK-Chefs nach den 92. Lauberhornrennen – «…und sie verstehen es trotzdem nicht» Urs Näpflin blickt mit grosser Zufriedenheit auf die achten Lauberhornrennen in seiner Präsidentschaftszeit zurück. Auch wenn die Maskentrag-Disziplin vieler Besucher nicht seinen Vorstellung entsprach. Bruno Petroni

OK-Chef Urs Näpflin: «Es war mehr, als wir uns in den kühnsten Träumen hätten ausmalen können.» Foto: Bruno Petroni

OK-Chef Urs Näpflin zog am Sonntagabend Bilanz: «Die diesjährigen Rennen gehören mit Sicherheit zu den schönsten und emotionalsten in unserer 92-jährigen Geschichte.» Die Erleichterung, dass es wieder Rennen gibt, sei allerorts spürbar gewesen. «Diese Genugtuung zauberte vielen fleissigen Helferinnen und Helfern ein Lächeln ins Gesicht, und es flossen vereinzelt gar Freudentränen.»

Für Näpflin war das alles «mehr, als wir uns in den kühnsten Träumen hätten ausmalen können. Die ganze Woche traumhaftes Wetter, vier Rennen mit Emotionen, welche ihm extrem wichtig sind, und vor allem in jedem dieser vier Rennen auch noch ein Siegerpodest mit Schweizer Beteiligung. Was will man mehr?» Auch ist Urs Näpflin dankbar und froh, dass Unfälle und Zwischenfälle ausgeblieben sind.