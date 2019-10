Und sie malen rosarot

Petkovics Auftritt ist die Lehre aus dem letzten Zusammenzug, der mit seinen Erklärungen zum Fehlen von Xherdan Shaqiri begann und davon bis am Ende dominiert wurde. Diesmal will er alles geklärt haben, bevor er seine Spieler am Montag in Lausanne um sich versammelt. «Wir versuchen, es immer besser zu machen», sagt er.

Die Pointe mit Tami

An seiner Seite sitzt Pierluigi Tami, und es ist ein spezielles Bild, weil sich Tami vor sechs Jahren als damaliger Trainer der U-21 genauso um die Nachfolge von Ottmar Hitzfeld bewarb wie Petkovic. Er hatte im Verband seine Fürsprecher, letzten Endes wurde Petkovic gewählt – nicht einstimmig zwar, aber für ihn sprach das Argument, er könne sich als gebürtiger Bosnier besser in die Seele der vielen balkanstämmigen Spieler hineinfühlen.

Die Pointe ist, dass Tami seit drei Monaten der Direktor des Nationalteams ist und damit direkter Vorgesetzter von Petkovic. «Er ist mir eine sehr grosse Hilfe», sagt der Coach.

Seit Tami sein Chef ist, hat er die Reisediplomatie entdeckt. In den letzten zweieinhalb Wochen war er mit ihm bei Roman Bürki und an diesem Mittwoch bei Xherdan Shaqiri – und dazu mit seinem Assistenten Antonio Manicone auch bei Stephan Lichtsteiner. Heimgekommen ist er mit klaren Antworten. Allein das zeigt, dass es sich für ihn schon in der Zeit vor Tami gelohnt hätte, den einen oder anderen Spieler zu besuchen.

Bürki erklärte Anfang Jahr, dass er sich auf seinen Club Borussia Dortmund konzentrieren wolle. Er sagte es nicht so, aber die Interpretation liegt nahe: Er hat keine Lust mehr, länger hinter Yann Sommer festzustecken. «Wir wollten ihm unsere Denkweise näherbringen und ihm zeigen, dass er wichtig ist für die Nationalmannschaft», sagt Tami. Bloss hat das nichts geändert an Bürkis Haltung. Worauf die Führung der Mannschaft entschied, bis nach der EM 2020 selbst im Notfall auf Bürki zu verzichten.

Lichtsteiner stand letztmals im Frühjahr beim 2:0 in Georgien für das Nationalteam im Einsatz. Danach drückte sich Petkovic mit wenig überzeugenden Argumenten darum, den 105-fachen Internationalen für das Final Four im Juni und die Qualifikationsspiele im September aufzubieten.