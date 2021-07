Formel-1-Leader Max Verstappen – Und sein Vater haute ihm mit voller Wucht auf den Helm Der 23-Jährige führt in der WM vor Lewis Hamilton. Sein strenger Lehrer war sein Vater Jos Verstappen, der auch schon einem Mann den Schädel brach. René Hauri

Nur noch selten dabei wie in diesem Jahr in Barcelona, früher aber der enge und strenge Taktgeber im Team Verstappen: Jos mit Sohn Max. Foto: Dan Istitene (Getty Images)

Beinahe hätte es Max Verstappen noch übertrieben, drohte eine Strafe nach dieser gemütlichen Sonntagsfahrt zum Sieg beim Heimrennen auf dem Red-Bull-Ring. Abruptes Abbremsen bei seinem jubelnden Team an der Boxenmauer, abruptes Losfahren inklusive Reifenspur auf dem Asphalt. Dieser Burnout gefiel nicht allen. Rennleiter Michael Masi ordnete eine Untersuchung an, weil er die Sicherheit bei diesem Manöver nicht gewährleistet sah. Verstappen kam mit einer Verwarnung davon.

Wer kann es dem Niederländer auch verdenken, feiert er seine Triumphe gerade so ausgelassen. Es sind nicht einzelne wie sonst, sie reihen sich fast aneinander. Vier der bislang acht Rennen hat er gewonnen, am Sonntag soll beim zweiten Grand Prix in Folge in Österreich Nummer 5 folgen – und am Ende der Saison der WM-Titel stehen.