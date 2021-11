Oliver Stone rollt Mordfall neu auf – Wer erschoss John F. Kennedy? Regisseur Oliver Stone kehrt in seinem neuen Film zu seinem Lebensthema zurück. Und zerpflückt die früheren US-Präsidenten: «Obama war ein Feigling.» Andrian Kreye

«Ich muss mein Vermächtnis hinterlassen»: Oliver Stone präsentiert «JFK Revisited» am Filmfestival in Cannes. Foto: Vianney Le Caer (Keystone)

Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, einen Dokumentarfilm zu produzieren, der mit dem Mord an John F. Kennedy die grösste Verschwörung in der Geschichte Amerikas aufdecken will. Die Verschwörungsgeschichten der Gegenwart sind inzwischen allesamt rechtsradikales Hirngulasch. Für Oliver Stone ist die Frage, wer Kennedy erschoss, allerdings eine Lebensaufgabe. Deswegen ist «JFK Revisited: Through the Looking Glass» sein bisher zwangsläufigster Film.

«Ich muss mein Vermächtnis hinterlassen», sagt er. Er lehnt sich dabei in einem geräumigen Arbeitszimmer irgendwo in Hollywood über einen Schreibtisch in die Computerkamera. Vor dem Fenster kalifornischer Sonnenschein. Immer noch der Kraftkerl von Hollywood, auch wenn er sehr viel ruhiger geworden ist. «Mit diesem Film kann ich nicht nur sagen, was ich glaube, das passiert ist. Wir präsentieren Fakten.»