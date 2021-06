Marathonläuferin Martina Strähl – Und plötzlich war Olympia in Reichweite Martina Strähl darf in Japan im Marathon antreten. Nach einer Verletzungspause ist sie wieder in Form. Und packt die Chance, die sich ihr bietet. Reto Pfister

Für Martina Strähl steht ein Karrierehöhepunkt bevor. Foto: Freshfocus

An Ostern hatte Martina Strähl die Olympischen Spiele in Japan eigentlich schon abgeschrieben. Die 34-jährige Solothurnerin, die für die LV Langenthal startet, konnte nicht in Belp starten. Bei jenem Marathon, den der Schweizer Verband extra für die Spitzenläuferinnen und –läufer organisiert hatte.

Strähl litt zu diesem Zeitpunkt an einer langwierigen Verletzung, die erst als Zerrung am Hamstring diagnostiziert wurde, sich später aber als Entzündung am Gesäss herausstellte. Und es wurde ihr signalisiert, dass sie für einen Olympiastart nochmals einen schnellen Marathon laufen müsse. Dass der 9. Platz vom Berlin-Marathon 2019 und die Zeit von 2:31:24 nicht für eine Selektion ausreichen würden.

Doch dann wendete sich das Blatt. Strähl konnte im April wieder mit dem Training beginnen, und ihr wurde mitgeteilt, dass ein Leistungsnachweis an einem Halbmarathon doch genügen würde, um zu Olympia zu fahren. Am 22. Mai, am Pfingstsamstag, wurde in Fürstenfeld in Österreich ein solcher Lauf organisiert. Die 34-Jährige absolvierte ihn in 1:13:50 Stunden, wobei die Strecke 300 Meter zu lang gewesen sein dürfte. Die erforderliche gute Leistung war erbracht, Strähl wurde zehn Tage später selektioniert.

Nach zwei Jahren der Stagnation stellt die Tatsache, dies geschafft zu haben, für Strähl einen Erfolg dar. Sie ist gerade rechtzeitig wieder in Form gekommen, aber noch nicht in Bestverfassung. «Der Aufbau geht weiter, es braucht auch noch längere Trainingsläufe», sagt sie. Zusammen mit ihrem Trainer Fritz Häni wird sie nun gezielt daran arbeiten, am 7. August für den Olympia-Marathon bereit zu sein.

Marathon nach Sapporo verlegt

Dieser wurde aus klimatischen Gründen von Tokio in den Norden Japans nach Sapporo verlegt. Dort herrschen im Sommer ähnliche klimatische Bedingungen wie in Mitteleuropa, nur die Luftfeuchtigkeit ist höher. Strähl entgeht so das Erlebnis, in der Olympiastadt anderen Sportlerinnen und Sportlern zu begegnen. «Auf der einen Seite ist das schade», sagt sie. «Wegen Corona ist aber eh soziale Distanzierung angesagt, es wird auch in Tokio nicht so sein wie sonst.» Etwa eine Woche vor dem Wettkampf wird sie anreisen,

«Ich will dort die Schweiz würdig vertreten», nennt sie das Ziel. «Es wäre schön, in die erste Hälfte der Rangliste zu laufen. Ob das möglich ist, werde ich sehen.» Bis 2024, bis zu den Olympischen Spielen von Paris, will sie noch Spitzensportlerin bleiben. «Wenn es der Körper zulässt», schränkt sie ein. Die Solothurnerin war nie Profi, arbeitet derzeit zu 40 Prozent als Heilpädagogin an einer Schule und nimmt bald eine Weiterbildung in diesem Beruf in Angriff. «Es muss alles aneinander vorbeigehen», sagt sie deutlich. Die Zeit nach der Karriere beginnt bereits jetzt eine Rolle zu spielen.

