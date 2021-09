Neu in Wattenwil – Und plötzlich war ein Sportplatz da Der neue polysportive Sportplatz lädt zu Bewegung und Spiel ein. Bei einem Fest wurde das Geschenk der Stiftung «Platz da» feierlich eingeweiht. Thomas Feuz

Freuen sich über den neuen Sportplatz (von links): Gemeindepräsident Manuel Liechti, Reto Speckmann (Gofus), Romina Marti und Manuel Kühne und (Verwaltung), Ex-Goalie Marco Wölfli, Gemeinderat (und Speaker beim Plauschturnier) Daniel Zaugg. Foto: Thomas Feuz

Freitagabend, 17 Uhr: grosser Bahnhof für den Sportplatz beim Schulhaus Längmatt. Rund 120 Gäste feiern am offiziellen Eröffnungsevent mit. «Ein solches Geschenk ist nicht alltäglich», betont Gemeindepräsident Manuel Liechti in seiner Ansprache. Und dankt nicht nur den Sponsoren, sondern auch der Anwohnerschaft. Während sich anschliessend die jungen Kicker beim Plauschturnier über den Rasen jagen, stossen die Grossen beim Steh-Apéro auf das gelungene Projekt an.

Bewegung und Spiel statt (nur) Handy

«Kinder und Jugendliche sollen durch die Schaffung des Raumes für Spiel, Sport und Bewegung den Spass an der Bewegung erfahren. Damit wollen wir sie an Sport- und Bewegungsaktivitäten und damit an eine gesunde Lebensweise heranführen», beschreibt die Stiftung «Platz da» ihren Vereinszweck. Sie will damit die Lebens- und Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern und sie auch mal vom Handy weglocken.