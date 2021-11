Auch die SVP schwenkt um – Und plötzlich sind alle im Grossen Rat für die Maskenpflicht Einigkeit im Kantonsparlament: Während der Wintersession wird auch am Sitzplatz im Berner Rathaus eine Maske getragen. Noch vor einer Woche sah es anders aus. Simon Wälti

Während der Wintersession tragen nun auch die SVP-Parlamentarier im Saal des Grossen Rates eine Maske. Foto: Nicole Philipp

Waren es die steigenden Corona-Fallzahlen? War es der Umstand, dass die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz vorbei und so deutlich entschieden ist? War es der Regierungsrat, der am Freitag die Schutzmassnahmen verstärkt hat? Oder war es das Auftauchen einer neuen Virusvariante? Die Ursachen sind nicht bis ins Detail bekannt, aber sicher ist, dass sich der Grosse Rat in seltener Einigkeit das Tragen einer Maske auch im Sitzungssaal im Berner Rathaus verordnet hat.

«Es haben nun wohl alle gecheckt, wie gravierend die Pandemiesituation ist.» Stefan Jordi, SP-Fraktionschef

Das Kantonsparlament befürwortete die Maskenpflicht am Montag mit 141 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Eine Debatte fand nicht statt. Grossratspräsident Hervé Gullotti (SP) erinnerte aber daran, dass die Corona-Bestimmungen im Kanton Bern verschärft wurden und auch im eidgenössischen Parlament eine Maskenpflicht gilt.